Lotito: "Devo parlare con Comitato per Expo 2030 su maglia Lazio"

LAZIO LOTITO INTERVISTA EXPO 2030 - Claudio Lotito è intervenuto in veste di senatore nella votazione che si è tenuta oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, in Aula del Senato sulla Nadef. Il presidente della Lazio ha parlato anche della sponsorizzazione Expo 2030 sulle maglie biancocelesti.

Lotito: "La Lazio è la prima squadra della Capitale"

Queste le parole di Claudio Lotito: "Noi vogliamo testimoniare che lo sport deve sicuramente attenzionare i problemi del territorio in cui viene esercitato. La Lazio è la prima squadra della Capitale ed è giusto che difendiamo gli interessi del nostro territorio e dell’Italia più generale. È un compito dovuto e deve essere un piacere da parte nostra. Devo parlare con il Comitato organizzatore. Ora le partite sono sospese. Alla ripresa del campionato vedremo se ci sono le condizioni per trasformare quelle considerazioni in un fatto concreto".