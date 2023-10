Lazio in crescita: Sarri è in attivo rispetto all'anno scorso

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SARRI - L'inizio di stagione della Lazio è stato tutt'altro che roseo. I 10 punti conquistati nelle prime otto giornate sono troppo pochi per ambire ad un piazzamento tra le prime quattro e dopo la sosta sarà necessario dare un'accelerata per colmare il gap con le dirette concorrenti. Guardando alle gare fin qui disputate però, Sarri può essere ottimista: infatti, il bilancio rispetto all'anno scorso è positivo.

Lazio, bilancio in positivo rispetto allo scorso anno

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha fatto ben quattro punti in più rispetto all'anno scorso con le squadre affrontate fino a questo momento in campionato. Con Torino e Atalanta sono arrivati due importanti successi, mentre nella passata stagione ci furono altrettante sconfitte. Con il Monza, invece, arrivarono tre punti, mentre quest'anno non si è andati oltre il pareggio. Contro Juventus, Milan, Lecce e Napoli i risultati sono stati gli stessi: tre sconfitte e una vittoria. C'è poi da considerare il brillante percorso europeo disputato fin qui dai biancocelesti, primi nel girone con quattro punti, come l'Atletico Madrid. Insomma, Sarri può guardare al futuro con ottimismo.