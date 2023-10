Caressa presenta la sua Top 11 del millennio della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

CARESSA TOP 11 MILLENNIO LAZIO - Fabio Caressa ha schierato la sua personale Top 11 del Millennio in un video apparso sul suo canale YouTube. Ecco di seguito la selezione fatta dal giornalista dei migliori calciatori biancocelesti del ventunesimo secolo.

La Top 11 del millennio della Lazio secondo Fabio Caressa

Fabio Caressa schiera la Lazio con un 4-3-3: in porta Luca Marchegiani, adesso suo collega a Sky Sport, supportato da Jaap Stam, Alessandro Nesta, Sinisa Mihajlovic e Giuseppe Favalli. Centrocampo che unisce qualità e quantità ai massimi livelli, con Milinkovic-Savic, Veron e Nedved. In attacco non poteva mancare Miroslav Klose, ma nemmeno Roberto Mancini, che affiancano l'unico rappresentate del club biancoceleste attuale, Ciro Immobile. In panchina, al fianco di Sven Goran Eriksson, questa la lista delle riserve: Peruzzi, Lulic, Radu, Simeone, Stankovic, Luis Alberto, Crespo, Salas,