Monza, Palladino: "Oggi grande prestazione, siamo felici"

LAZIO MONZA PALLADINO INTERVISTA - Il tecnico del Monza Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine dei 90 minuti contro la Lazio.

Lazio - Monza, le parole di Palladino

"La partita ci lascia felici, ci serviva una prestazione così contro una grande squadra. Oggi ci serviva davvero fare una grande prestazione e l’abbiamo fatta sotto tutti i punti di vista. I ragazzi sono stremati e li ringrazio. Mi hanno fatto emozionare, hanno dato tutto. Sono felice perché questa partita ci da slancio, a me interessava la prestazione. Ogni stagione è diversa. Abbiamo giocatori nuovi, co squadre nuove, non paragonerei il Monza di quest’anno a quello dell’anno scorso. Tutti sappiamo che dobbiamo continuare a crescere, a lavorare bene ad esprimere gioco. Il nostro campionato passa attraverso queste prestazioni. Dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto oggi”.