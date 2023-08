Qui Genoa: due giorni di riposo, pronto Malinovskyi in campo

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO QUI GENOA ALLENAMENTO - Dopo Lecce c'è il Genoa. La Lazio attende all'Olimpico la sfida contro i rossoblù, usciti sconfitti all'esordio contro la Fiorentina per 1-4. Di seguito gli aggiornamenti dalla sponda genoana.

Qui Genoa, il report della situazione rossoblù

Due giorni di riposo post Fiorentina per ricaricare le pile. È questo il programma del Genoa, che riprenderà ad allenarsi martedì 22 agosto. Atteso in campo Malinovskyi per la prima seduta con i compagni. Gilardino ritrova anche Sabelli e Strootman.