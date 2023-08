Calciomercato, asse Lazio - Perugia: tutti i giocatori coinvolti

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO PERUGIA TRASFERIMENTI - Si scalda l'asse Lazio - Perugia. Sono quattro i giocatori inseriti in totale nella trattativa. Di questi, tre si spostano in Umbria e uno in biancoceleste. A riportarlo è Gianluca Di Marzio di SkySport.

Calciomercato, tutti i trasferimenti tra Lazio e Perugia

La Lazio lascia andare tre calciatori: Adamonis, Bertini e Morichelli si spostano al Perugia. Di ritorno arriva a titolo definitivo Sulejmani, giovane attaccante classe 2006 che verosimilmente prenderà il posto di Valerio Crespi nella Primavera.