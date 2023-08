Bonanni: "Allenatori non dovrebbero esternare polemiche"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BONANNI INTERVISTA LECCE LAZIO- L'ex esterno della Lazio Massimo Bonanni ha commentato in un'intervista a TMW Radio le dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta in Lecce Lazio. L'ex giocatore è stato molto severo nei confronti del mister toscano. Ecco le sue parole.

Le parole di Bonanni in un' intervista riguardo Lecce Lazio

Bonanni sulle dichiarazioni di Sarri

"Gli allenatori poi non dovrebbero esternare troppe problematiche, ma tenerle dentro lo spogliatoio. Il presidente ha speso tanto, ma poteva e doveva spendere meglio. Bisogna anche dire che se Falcone non avesse fatto quel miracolo la partita si sarebbe chiusa, ma dopo quell’occasione la Lazio si è sfaldata. Ora è il momento di gettare le basi per il futuro, ma non si può perdere tempo perché ci sono subito impegni importanti".

Bonanni sull'assenza di Milinkovic alla Lazio

"Ho sempre pensato che l’assenza di Milinkovic sarebbe stata pesante, ma da oggi dico che è pesantissima. La Lazio dovrà cercare qualcuno sul mercato per ritrovare quelle caratteristiche che sono andate perse, perché la squadra in mezzo è troppo leggera".