Ventura: "La Lazio? Non può ancora lottare per lo scudetto..."

LAZIO VENTURA INTERVISTA - Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale italiana. Tra i tanti temi ha detto la sua sulla lotta scudetto, parlando anche della Lazio.

Le parole di Ventura sulla corsa scudetto

"Ci sono delle squadre come Lazio, Milan e Roma che per motivi diversi non posso competere per lo scudetto del Napoli o con l’Inter che è più forte quest’anno dell’anno scorso. Poi c’è l’incognita della Juventus che trovando continuità tornerebbe ad essere la vera Juventus".