Marusic: "Sarri ci ha dato una spinta in più"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY MARUSIC - E' arrivato il giorno del match più importante del campionato: il derby della capitale. Lazio e Roma stanno per scendere in campo allo stadio Olimpico per la gara valida per la 12^ giornata di Serie A. Nel pre partita, ha parlato Marusic ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

Lazio - Roma, le parole di Marusic

La preparazione del derby

"Si, Sarri ha provato a dare una spinta in più prima del derby. Anche chi è arrvato quest'anno sa che oggi si gioca il derby"

Le parole di Marusic a Lazio Style Radio

Le condizioni

"Sto bene ho recuperato, ho avuto problemi con la caviglia ma ho lavorato con la squadra e sono pronto".

Sulla preparazione

"Abbiamo preparato subito il derby dopo il Feyenoord, tutti sappiamo cosa significa per i laziali. Non si può sbagliare è una partita particolare".

Sul match

"Dobbiamo stare concentrati e lucidi , entrare dal 1 minuto con voglia e determinazioni. Le piccole cose fanno la differenza, dobbiamo essere concentrati".