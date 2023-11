Sarri: "Bisogna arrivare con l'animo da derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY SARRI - E' arrivato il giorno del match più importante del campionato: il derby della capitale. Lazio e Roma stanno per scendere in campo allo stadio Olimpico per la gara valida per la 12^ giornata di Serie A. Nel pre partita, ha parlato Sarri ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Lazio - Roma, le parole di Sarri

Sul match

"Queste sono partite particolari. Conta relativamenre la partita prima. Questo è un derby, partita speciale e particolare. Bisogna arrivarci con l'animo da derby"

Su Cataldi ed Immobile dal 1'

"Hanno fatto buoni allenamenti e vanno dentro loro. Ci hai fatto un po' l'abitudine con il derby? Lo vivo sempre peggio sinceramente".