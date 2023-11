Lazio - Roma, le formazioni ufficiali: Pedro dal primo minuto

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO DERBY FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio sta per scendere in campo per il derby della capitale, valevole per la 12^ fiornata in Serie A. Ecco le formazioni ufficiali scelte da mister Sarri per affrontare la Roma di Josè Mourinho.

Lazio - Roma, le formazioni ufficiali del derby della capitale

Le scelte di mister Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho