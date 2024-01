Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA DERBY MOURINHO - La Lazio batte la Roma in Coppa Italia e vola in semifinale di Coppa Italia! nel post partita ha parlato l'allenatore giallorosso Josè Mourinho ai microfoni di Italia 1. Ecco le sue parole

Coppa Italia, Lazio Roma 1-0: le parole di Mourinho

"E' sempre doloroso quando si perde. Nel derby ancora di più. Abbiamo grandi difficoltà. Nelle ultime sette partite abbiamo incontrato Napoli, Juve Atalanta e Lazio. Oggi perdiamo con un rigore da calcio moderno, di Var. E che l'arbitro non dà vedendolo a tre metri di distanza. I giocatori di venti anni fa non si sarebbero buttati come fanno oggi. E' un rigore ridicolo".

Su Dybala

"Senza Dybala c'è meno connessione e qualità nel possesso che si abbassa. Ha il solito problema. Ha giocato giorni fa una partita molto fisica. Tutti dobbiamo dare di più. Lukaku poteva fare un gol incredibile".

Sulla Coppa Italia

"E' finita la coppa, si è perso un derby che pesa per tutti noi. Dobbiamo andare avanti, finiamo questo ciclo orribile a Milano. Poi avremo una settimana di lavoro, aspettiamo che la gente arriva per dare il massimo".

Ancora sulla dinamica del rigore

"In area quando si fischia un fallo la pena è massima, come la ghigliottina. Una pena massima nel calcio che questo intelligentissimo arbitro lascia giocare queste azioni. Lui decide di non darlo ma uno seduto decide di chiamarlo per questo minimo contatto e quando va al monitor assegna rigore".