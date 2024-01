Coppa Italia, le PAGELLE di Lazio - Roma: il regalo di Sarri è un abbonamento ai derby, decide Zaccagni

Tempo di lettura: 3 minuti

PAGELLE LAZIO ROMA COPPA ITALIA - La Lazio è in semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno battuto la Roma per 1-1-0. Decide Zaccagni, su calcio di rigore. Ma anche Mandas, che all'esordio assoluto è riuscito a tenere la porta inviolata e neutralizzare tutte le offensive giallorosse. Queste le loro pagelle, e quelle di tutti gli altri calciatori biancocelesti, a firma del nostro Daniele Izzo.

Coppa Italia: Lazio - Roma, le pagelle dei biancocelesti

MANDAS 7,5 - Vive un'esame al primo giorno di università. Ma è sorprendentemente preparato. Di fronte ha due professori come Dybala e Lukaku eppure non sfigura. Anzi: cancella a Belotti e Pellegrini il gol del pareggio e si prende pure il fallo. Bravo e benvenuto.

LAZZARI 6,5 - Punta e sprinta. Tanto che Zalewski e Paredes non lo prendono mai. Cala, però, con il passare dei minuti e, con Spinazzola come nuovo dirimpettaio, Sarri lo richiama in panchina.

(Dal 66' LU. PELLEGRINI 6,5 - Il migliore dei quattro subentrati. Per lui il derby ha un valore diverso e si vede)

PATRIC 7 - Batman e Robin, Ron Weasley e Harry Potter, Patric e Romagnoli. Quando citi uno, non puoi non nominare l'altro. Soprattutto in notti come queste, dove insieme hanno annullato ancora una volta gli spauracchi Dybala e Lukaku.

ROMAGNOLI 7 - Accende la playstation e riprende da dove aveva lasciato: una missione che ha come obiettivo limitare Romelu Lukaku. Spunta verde e via con il prossimo livello.

MARUSIC 6,5 - Ha aggiustato il motore e ripreso a marciare, sia a sinistra che a destra. Prima ha fronteggiato la dinamicità di Karsdorp poi la velocità di Spinazzola: ne è uscito sempre vincente.

GUENDOUZI 7 - Un gruppo di scienziati ha recapitato una lettera a Formello: vorrebbero studiarlo. Ha polmoni inesauribili e coraggio da vendere. C'è un motivo se al momento di fare la formazione Sarri sceglie prima il numero 8 e poi gli altri dieci.

CATALDI 6,5 - Un capitano di brigata che cucina poco e urla tanto. Non si vede quasi mai, ma c'è. E se Dybala non si accende mai è anche merito suo.

(Dal 66' ROVELLA 6 - Geometria in movimento: quel che serviva alla Lazio per mettere in ghiaccio il derby)

VECINO 7 - Altro che garra, sa giocare a calcio. E non manca mai di dimostrarlo. Peccato per il gol, non arrivato per centimetri. Lo avrebbe meritato.

FELIPE ANDERSON 7 - Visione di gioco e spirito di sacrificio. Ha finito la partita con lo zaino pieno di qualità. Non s'è visto in zona gol, ma in una prestazione del genere resta un dettaglio.

CASTELLANOS 7 - Non gioca, vibra. E ha la straordinaria dote di nascondersi tra le maglie avversarie per uscire al momento giusto. Come quello in cui inganna il giovane Huijsen e manda Zaccagni dal dischetto.

(Dal 76' ISAKSEN sv - Non ha paura di giocare la palla. Sarri lo sa e gli consegna le chiavi del finale di gara)

ZACCAGNI 7,5 - Freddo, glaciale come un polaretto, dagli undici metri. Mette il pallone in buca d'angolo e stavolta, invece che frecce, manda cuori. Tutti per Chiara, di nuovo incinta, e anche per la Lazio.

(Dal 66' PEDRO 5 - Commette un'ingenuità. Per fortuna della Lazio, il cronometro stazionava vicino alla fine e l'espulsione non ha avuto conseguenze)

ALL. SARRI 7 - La sua Lazio gli fa un bel regalo. Lo consegna Zaccagni ed è un abbonamento all'1-0 nei derby. Dopo le due della passata stagione, il Comandante mette la firma anche sulla stracittadina che vale la semifinale di Coppa Italia con la vincente di Juventus - Frosinone. Non poteva festeggiare il compleanno in maniera migliore.

Daniele Izzo

@danieleizzo94