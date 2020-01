Tempo di lettura: < 1 minuto

COMUNICATO UFFICIALE LAZIO – Non è bastata alla Lazio la cena di mercoledì, infatti la società biancoceleste ha voluto fare un altro regalo ai bambini della So.Spe. di Suor Paola. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Comunicato ufficiale

“Domenica 2 febbraio, in occasione della gara casalinga delle ore 15:00 con la SPAL, la S.S. Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma i meravigliosi bambini della So.Spe. di Suor Paola, i quali faranno il loro ingresso in campo con i calciatori biancocelesti, al fine di regalare loro una giornata di festa. L’evento rientra nell’ambito dell’iniziativa ‘Giù le mani dai bambini’, fortemente voluta dal Presidente Claudio Lotito. Dietro questi bimbi e le loro ragazze madri, spesso ragazze minorenni che hanno vissuto atti di violenza e discriminazione, c’è la bontà e l’amore di Suor Paola che attraverso la So.Spe. regala una nuova vita. In questi casi, molto spesso i più piccoli diventano vittime senza colpa; al contrario, va data loro l’occasione di conoscere tutte le meravigliose opportunità che la vita offre”.

