NEWS DELLA GIORNATA – Si è concluso amaramente il calciomercato in casa Lazio, che ha effettuato solamente operazioni in uscita. Nonostante il viaggio di Tare a Londra per tentare di sviluppare la trattativa, dopo lo sprint iniziale per arrivare a Giroud, la società biancoceleste ha dovuto rinunciare di fronte al secco no del Chelsea.

Lazio primavera

Positivo invece il bilancio degli acquisti nella primavera laziale. Infatti, dopo il difensore Ludovico Ricci acquistato dalla Viterbese, a vestire la casacca biancoceleste ci sarà anche Gianmarco Distefano direttamente dal Catania. Ai saluti c’è invece il centrocampista Fabio Francucci, che ha vestito la maglia biancoceleste per 11 anni.

La rosa biancoceleste

Per quanto riguarda i ragazzi di Inzaghi, che hanno la testa al match contro la SPAL in programma allo Stadio Olimpico domenica alle ore 15, ci sono delle novità. Capitan Lulic ha recuperato dal piccolo problema che faceva stare in apprensione lo staff e si prepara a firmare 350 presenze con l’aquila sul petto. Luis Alberto, invece, si è recato in Paideia per dei controlli e sembrerebbe filtrare ottimismo per averlo nella gara contro la SPAL.

Le parole sul mondo Lazio

Sono state tante le voci che si sono aggirate intorno ai biancocelesti in queste ultime ore. Infatti, il caso Giroud ha fatto impazzire social e non. Morabito, uno degli intermediari della trattativa, aveva subito lasciato tutto nelle mani del club inglese, mentre Giuliano Giannichedda ha esaltato la Lazio. Stefano Mauri, invece, ha svelato dei retroscena interessanti su Spalletti quando era sulla panchina giallorossa. E a proposito di Roma è tornato a parlare del derby Lorenzo Pellegrini che ancora non ha digerito il pareggio ottenuto domenica scorsa.

