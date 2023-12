Calciomercato Lazio, offerto Pepê del Gremio

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO PEPE GREMIO - L'apertura della sessione invernale di calciomercato è ormai imminente, ma i nomi in orbita Lazio non hanno mai smesso di circolare. Secondo la Gazzetta dello Sport, ai biancocelesti sarebbe stato proposto Joao Pedro Vilardi Pinto, meglio noto come Pepê, centrocampista del Gremio classe 1997.

Calciomercato Lazio, c'è l'opzione Pepê per il ruolo di regista

Gli agenti del brasiliano sono molto attivi in Europa, tanto da aver suscitato anche l'interesse dello Sporting Lisbona. Il giocatore, inoltre, starebbe anche provando a prendere il passaporto italiano, grazie alle origini italiane della madre. Questo lo renderebbe ancora più appetibile, in quanto non andrebbe ad occupare uno slot da extracomunitario. Il contratto del regista con il club di Porto Alegre scadrà tra due anni, ma la sua volontà sembrerebbe quella di provare qualcosa di nuovo, approdando nel calcio europeo e, magari, in quello italiano.