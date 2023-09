Lazio - Torino, i convocati di Juric per il match

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TORINO JURIC - Lazio e Torino stanno per scendere in campo per la sesta giornata di Serie A, che andrà in scena questa sera alle 20:45 all'Olimpico. L'allenatore dei granata Juric, ha reso nota la lista dei convocati.

I convocati del Torino

Portieri: Brezzo, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Buongiorno, N'Guessan, Rodriguez, Sazonov, Schuurs

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Soppy, Tameze, Vojvoda

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata