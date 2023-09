Rovella: "Non pensavo di giocare titolare. Un sogno essere qua"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TORINO ROVELLA INTERVISTA - Al termine della sfida tra Lazio e Torino, Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni ufficiali del club.

"Non era facile, ma è un primo passo per uscire da questa situazione. Sono felice per aver giocato la prima all'Olimpico, non vedevo l'ora. Sono molto contento per la prestazione".



Torino

"È una delle squadre peggiori da affrontare. Sono forti nell'uno contro uno, ed è difficile ricevere il pallone".



Centrocampo

"Giocare qua era un sogno, con Luis Alberto e Vecino, giocatori di alto livello. Sono molto felice di avere compagni di reparto così forti".



Ripartenza

"Ripartiamo da qui. Andiamo a Milano a fare un'altra grande partita".



Prima dall'inizio

"Un'emozione, anche se non pensavo di giocare da titolare, è stata una sorpresa. Ero molto gasato e spero di continuare così".