Juric: "Dopo il primo gol per noi tutto più difficile"

JURIC CONFERENZA STAMPA LAZIO TORINO- Il tecnico del Torino Juric ha parlato tra intervista post partita e conferenza stampa nel post di Lazio-Torino. I granata hanno perso 2-0 contro la formazione di Sarri nella sesta giornata della Serie A 2023\24. Ecco le parole del mister del Toro.

Le parole di Juric nel post-partita di Lazio - Torino

Juric a Sky

“Abbiamo fatto una partita subendo niente e controllando bene nel primo tempo. Mi aspettavo qualche accelerazione in più in attacco. Dopo il primo gol è diventato tutto più difficile. Con l'infortunio di Buongiorno ci restano solo tre difensori. Mi è piaciuto Sanabria come secondo attaccante, credo che giocherà ancora in quel ruolo. Abbiamo speso tantissimo contro la Roma, oggi purtroppo ho visto poca cattiveria agonistica”.

Juric in conferenza stampa

Juric sul Torino contro la Lazio

“Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non abbiamo concesso nulla, potevamo essere più pericolosi. Nel secondo tempo dovevamo aumentare lo spessore nelle giocate in attacco. Abbiamo perso anche Buongiorno, che per noi è importantissimo. Sensazione amara, abbiamo preso gol al primo tiro. Dispiace, ci mancava un po’ di energia sportiva. Abbiamo speso tanto contro la Roma”.

Juric sul risultato

“Quando muovi la squadra avversaria poi devi accelerare, così ha senso il possesso. Non abbiamo avuto una grande reazione, neanche con i cambi. Lazio conservativa? No, ho visto le solite cose”.

Juric su Sanabria e Zapata e la loro prestazione

“Non sono deluso. Siamo arrivati all’Olimpico e abbiamo fatto la partita per 60 minuti, senza subire un tiro. Non mi è dispiaciuto Sanabria. Zapata dopo tantissimo tempo, anni, ha fatto 90 minuti contro la Roma. Oggi l’ho visto meno reattivo. Lazaro è un buon giocatore, ma può dare di più. Sono molto contento di Bellanova”.

Juric su Ricci e Sanabria e gli intrecci di mercato con la Lazio

“Io non mi oppongo mai a cessioni. Non ho mai messo becco su decisioni societarie”.