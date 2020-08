Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BONAVENTURA – La Lazio, dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions, è chiamata a rinforzare la rosa per non sfigurare nella massima competizione europea. Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando molto ed è vicino a portare nella Capitale David Silva, Vedat Muriqi e Mohamed Fares. Proprio la trattativa per l’algerino potrebbe aprire le porte ad un altro colpo. Come riporta Il Messaggero, infatti, il procuratore dell’esterno spallino Mino Raiola, avrebbe proposto ai capitolini un altro suo assistito, Giacomo Bonaventura, già offerto in passato. Il centrocampista si è appena svincolato dal Milan ed è in cerca di una nuova sistemazione. Il giocatore piace molto a Formello, ma le sue condizioni fisiche non convincono. Un suo arrivo in biancoceleste, tuttavia, non è da escludere.

