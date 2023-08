Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VISITE ISAKSEN PEDRO - Mattinata di visite mediche per Isaksen, giunto in clinica Paideia per ottenere l'idoneità sportiva prima di firmare il contratto con la Lazio. Tra i presenti nella struttura è da segnalare Pedro, che ha chiarito ai giornalisti di trovarsi lì per dei controlli alla caviglia, dolorante dall'amichevole contro l'Aston Villa.