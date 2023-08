Lazio, Isaksen è il terzo acquisto: come cambia la formazione biancoceleste

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ISAKSEN FORMAZIONE - La Lazio cala il tris con Gustav Isaksen. È lui l'esterno scelto per Sarri, rimasto folgorato dalle due partite in Europa League in cui il danese ha dato spettacolo. Una storia di sliding doors: due gol in totale nel 5-1 prima e nel 2-1 poi. Ora, dopo qualche mese, si ritrova nella capitale.

Lazio, ecco Isaksen per la fascia

Dai freddi ghiacci danesi al caldo torrido, almeno in estate, di Roma. È un cambio su tutta la linea per Isaksen, pronto a confrontarsi con uno dei top 5 campionati europei. Arriva dal Midtjylland, la sua seconda casa: lì è cresciuto ed è stato lanciato nel calcio che conta. Un marchio l'ha già lasciato, e la Lazio lo sa bene avendolo provato sulla propria pelle.

Il suo ruolo è quello di esterno d'attacco puro. Atipico, forse, o moderno, vista la quantità di gol che mette a segno (18, capocannoniere dell'ultima Superligaen). Gioca a destra e rientra sul sinistro, in stile Zaccagni ma a piede invertito. Non disdegna però l'uso di entrambi i piedi (chiedere a Provedel). Tecnico, agile, veloce: ha grande personalità e tiro da fuori. Fisico esile, ma forte sulle gambe. Classe 2001, discreta esperienza europea e potenziale elevato che Sarri dovrà sfruttare nel modo giusto. Può essere un'ottima carta per il futuro del club.

Come si inserisce nella formazione biancoceleste

Isaksen ha sempre giocato in un tridente d'attacco: il 4-3-3 di Sarri gli calza a pennello. Predilige la fascia destra per rientrare sul sinistro, appunto, ma sa muoversi anche da centravanti e da esterno sinistro. All'inizio potrebbe ritrovarsi a dover scalare le gerarchie: davanti a lui c'è Felipe Anderson da una parte e Zaccagni dall'altra. Difficile scalzarli, ma avrà comunque le occasioni per dimostrare di valere. Il tempo è dalla sua parte, e i tifosi della Lazio pure.

Andrea Castellano