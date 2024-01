Lazio, sfuma Whittaker, le parole del d.s. del Plymouth

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WHITTAKER- La Lazio si sta muovendo in queste ultime ore di calciomercato per portare un'ala alla corte di Maurizio Sarri. Un'idea concreta è il talento cristallino del Plymouth Whittaker. I biancocelesti hanno avanzato un'offerta da circa 15 milioni, ma è arrivata pronta la risposta del club inglese.

Le parole del d.s. del Plymouth, Neil David Dewsnip

"Ieri abbiamo ricevuto un'offerta ufficiale per Whittaker dalla Lazio. Dopo averne discusso internamente e con i rappresentanti del giocatore, l'offerta è stata respinta. Morgan è molto contento e non è in vendita".