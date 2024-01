Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per un esterno della Serie A

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAURIENTE LAZIO- Nelle ultime ore di questo calciomercato invernale, la Lazio vuole affondare il colpo per un esterno. I biancocelesti ritornano a guardare in Italia e si riaccende l'interesse per Laurientè.

Lazio, torna di moda Laurientè

Tra i tanti nomi accostati alla Lazio, nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spunta anche il nome di Laurientè. L'attaccante francese, in questo momento in forza al Sassuolo, era stato approcciato dai biancocelesti già in estate. Laurientè però non sta vivendo un grande periodo di forma, dall'inizio del campionato ha infatti firmato una sola rete e tre assist. L'attaccante ha un contratto che scade nel 2027 e sarebbe il profilo ideale da incastrare nel modulo di Sarri. Per ora è solo un'idea, ma le ultime ore di mercato possono regalare sempre sorprese.