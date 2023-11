Calciomercato Lazio, il Barça su Wieffer: ora nel mirino c'è Bobb

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO WIEFFER BOBB - Era stato a lungo un obiettivo della Lazio, ora è oggetto di desiderio di molte big in giro per l'Europa. Mats Wieffer, classe 1999 di proprietà del Feyenoord, ha stregato diverse squadre, su tutte il Barcellona, che vorrebbe portarlo alla corte di Xavi. Lotito aveva provato a prenderlo in estate, anticipando la concorrenza, ma non trovando l'accordo si decise di virare su Guendouzi.

Calciomercato Lazio, nel mirino Bobb del City

Sul finire del calciomercato però, i biancocelesti provarono a prendere un altro talento. Si tratta di Oscar Bobb, ala del Manchester City di 20 anni, che nelle ultime ore di mercato era stata accostata ai capitolini dopo l'affare sfumato con Greenwood. Ieri in gol con la sua Norvegia per la prima volta. Guardiola lo ha fatto esordire con i Citizens, ma a fine stagione potrebbe partire. Ecco allora che, come spiega il Corriere dello Sport, il suo nome potrebbe tornare di moda in casa Lazio, soprattutto vista l'incertezza sul futuro di Pedro e la trattativa per il rinnovo di Zaccagni in stallo da mesi. Nel frattempo si pensa anche ad un rinforzo in difesa, magari già a gennaio. L'ideale sarebbe un profilo che possa giocare sulla sinistra, dove Sarri usa quasi sempre Marusic.