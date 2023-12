Moscardelli: "L'assenza di Milinkovic pesa sul gioco della Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MOSCARDELLI MILINKOVIC LAZIO- Davide Moscardelli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TvPlay. L'ex attaccante è un noto tifoso della Roma, non ha parlato solo della sua squadra del cuore ma anche sulla Serie A in generale soffermandosi però soprattutto sulla Lazio di Sarri. Moscardelli è tornato sull'addio di Milinkovic ed ha paragonato alcuni giocatori delle due squadre della capitale.

Le parole di Davide Moscardelli sulla Lazio

"Cosa posso dire sulla Lazio? Il suo gioco è meno fluido rispetto a quello dell’anno scorso. Non sta riuscendo a trovare gli spazi, visto che le squadre hanno imparato a chiudersi. La Champions gli ha tolto sia tante energie fisiche che, soprattutto, mentali. Con il Cagliari, vista anche la qualificazione raggiunta, si è forse rilassata un po’. Mancata sostituzione di Milinkovic-Savic? Lo potevi sostituire solo con Bellingham, o fare una scommessa. L’assenza del serbo sicuramente pesa tanto, visto che con lui potevi sfruttare anche una sua spizzata con un palla lunga. Poi è arrivato Guendouzi che nella Roma giocherebbe titolare, visto che gioca uno come Aouar. Zaccagni o Zaniolo? Dipende come giochi, in 4-3-3 prendo Zaniolo".