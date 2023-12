Lazio-Inter, ecco quando parte la vendita dei biglietti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER BIGLIETTI- Messi in cassaforte i tre punti contro il Cagliari in campionato, e conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia, la Lazio tornerà a giocare allo Stadio Olimpico il 17 Dicembre 2023. I biancocelesti dovranno sfidare l'Inter dell'ex Simone Inzaghi. Una partita molto delicata anche alla luce del calibro dell'avversario e i punti che la Lazio deve recuperare sulle altre big. La società, con un comunicato ufficiale ha rivelato quando inizierà la vendita dei biglietti per il match.

Il comunicato della Lazio sulla vendita dei biglietti del match contro l'Inter

"La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 7 dicembre verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – INTER in programma domenica 17 dicembre alle ore 20:45."

Per info e prezzi, www.sslazio.it