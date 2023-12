Vecino escluso dai convocati Lazio - Genoa: il retroscena

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GENOA VECINO ESCLUSIONE - Matias Vecino non ha preso parte al match di Coppa Italia tra Lazio e Genoa. Dietro all'esclusione, ci sono dei motivi disciplinari, che hanno spinto Sarri a non inserirlo nella lista dei convocati per gli ottavi di finale. Nella sua edizione odierna, Il Messaggero ha svelato come sono andate le cose a Formello.

Esclusione Vecino, il retroscena de Il Messaggero

Secondo il quotidiano, domenica scorsa ci sarebbe stato un confronto acceso tra l'uruguagio e Martusciello. I toni esagerati del calciatore durante la discussione con il vice di sarri, avrebbero spinto il ds Fabiani a prendere la decisione, di comune accordo con Lotito, di escluderlo dalla gara di coppa. Il rientro di Vecino è previsto per il match di campionato contro il Verona