Longoria: "Guendouzi ha personalità, ha chiesto lui la cessione"

MARSIGLIA LONGORIA GUENDOUZI LAZIO - Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha espresso il suo pensiero riguardo il trasferimento alla Lazio di Matteo Guendouzi.

Marsiglia, le parole del presidente del Longoria su Guendouzi

Questo il commento di Pablo Longoria sul trasferimento di Matteo Guendouzi dal Marsiglia a Lazio, rivelato a So Foot: "Guendouzi è una persona molto carismatica, con una forte personalità. Allo stesso tempo, mancavano due anni alla scadenza del suo contratto, in un momento in cui aveva perso terreno e il suo valore sul mercato rischiava di diminuire. E poi, è anche importante dire delle cose: è stato proprio Matteo a venirmi a trovare durante il mercato invernale dicendomi che dovevamo prepararci alla sua cessione nell'estate successiva".