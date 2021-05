NEWS DELLA GIORNATA| Tutte le notizie del 7 maggio in un click

- Advertisement -

NEWS DELLA GIORNATA – In casa Lazio, la notizia più importante è certamente quella della variazione di lista, con Luiz Felipe, di rientro dall’infortunio, che prenderà il posto di Wesley Hoedt. Quest’oggi, la squadra si è ritrovata a Formello, per la rifinitura in vista della gara di domani sera al Franchi contro la Fiorentina. Intanto, Pereira ha parlato del suo futuro, lasciando nelle mani dei biancocelesti una decisione. Inzaghi e Iachini, come da prassi, hanno parlato nella conferenza stampa prepartita, in attesa di sfidarsi poi sul campo.

Le altre notizie di giornata

Continua la nostra rubrica TOP PLAYER, che questa volta ci ha raccontato nel dettaglio l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. In Serie B, la Salernitana si è imposta per 2-0 sull’Empoli, ma la vittoria del Monza condanna i campani a giocarsi la qualificazione diretta all’ultima giornata.