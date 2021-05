Fiorentina-Lazio, la conferenza di Inzaghi: “Dobbiamo fare una grande gara. Esclusione Hoedt? Scelta tecnica”

- Advertisement -

FIORENTINA LAZIO CONFERENZA INZAGHI – Tutto pronto per il match di domani contro la Fiorentina. La Lazio continua a coltivare il sogno Champions, ma per tenerlo in vita sono necessarie tutte vittorie da qui a fine campionato. Contro la viola Simone Inzaghi ritrova Francesco Acerbi, assente nell’ultima contro il Genoa. Buone notizie anche dal fronte Luiz Felipe. Il brasiliano sembra aver recuperato totalmente e oggi è rientrato nella lista dei disponibili per le gare di Serie A al posto di Wesley Hoedt. Le chiavi dell’attacco saranno ancora una volta affidate al tandem Immobile-Correa, con il Tucu che sta vivendo il momento più prolifico della sua annata. Un occhio di riguardo, sicuramente, verrà prestato a Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina ha dimostrato di saper trovare la via del gol con una certa facilità tanto da entrare sul podio dei marcatori con 19 reti. A meno di 24 ore dal fischio d’inizio, Inzaghi ha presentato la partita del Franchi nella conferenza stampa di rito.

Fiorentina-Lazio, la conferenza di Inzaghi

“Quella di domani è una gara importantissima. Loro sono in salute e arrivano da due pareggi consecutivi, Juventus e Bologna. Hanno grandi qualità e noi dovremo fare una gara intensa per portare a casa i 3 punti”.

L’esclusione di Hoedt

“Ho fatto una scelta tecnica con il rientro di Luiz Felipe. Lui ha sempre fatto molto bene al centro. Ringrazio Hoedt per quello che ha fatto. Ottimo inizio di stagione ma con il rientro dei titolari non sono riuscito a dargli più minuti.”

Vlahovic osservato speciale

“Vlahovic sta facendo grandi cose. Sarà un osservato speciale, come Ribery che tutti conosciamo. Hanno tanti talenti anche a centrocampo. Ci siamo preparati bene però, anche senza Fares, Caicedo ed Escalante.”