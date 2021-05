Pereira non si illude: “Il mio futuro? Dipende dalla Lazio”

- Advertisement -

LAZIO PEREIRA INTERVISTA – Uno dei nodi che dovrà affrontare la Lazio nella prossima sessione di mercato è certamente quello dei riscatti dei giocatori attualmente in prestito. Tra questi rientra anche il caso di Andreas Pereira, il centrocampista ancora di proprietà del Manchester United. Il riscatto a favore del club biancoceleste, fissato a 25 milioni, non sarà quasi sicuramente esercitato. Il futuro del belga naturalizzato brasiliano è appeso ad un filo, come da lui stesso dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TNT Sports Brasil.

L’intervista a Pereira: futuro lontano dalla Lazio?

“La Lazio ha l’opzione per riscattare il mio cartellino dal Manchester United per cui dipende tutto dal club biancoceleste. So che le mie doti sono state apprezzate in questa stagione e hanno tempo fino alla fine del campionato per una decisione. Roma è una città meravigliosa e di certo non mi dispiacerebbe rimanerci. Se non dovessero trattenermi dovrò parlare con il Manchester per vedere cosa è meglio per il club e per me. Ho sentito Solskjær per capire il mio futuro e mi ha detto che dobbiamo parlare. Io voglio solo giocare perché spero ancora in una chiamata del Brasile per il Mondiale in Qatar”.