TOP PLAYER | Dusan Vlahovic, il numero 9 con un piede da 10

Tempo di lettura: 2 minuti

TOP PLAYER DUSAN VLAHOVIC FIORENTINA LAZIO – È Dusan Vlahovic il top player della Fiorentina. La Lazio, sabato 8 maggio, è ospite della viola all’Artemio Franchi. I biancocelesti devono tener d’occhio il centravanti serbo che in questo 2021 è migliorato notevolmente. Cresciuto nel Partizan Belgrado, Vlahovic è approdato in Serie A due anni fa e la sua presenza è sempre stata stimolante. Tiro potente, velocità nella corsa e la forza fisica fanno del classe 2000 un vero e proprio vanto per la Viola.

Dusan Vlahovic, bomber implacabile

È nel 2021 che Dusan Vlahovic si è consacrato come bomber implacabile di una Fiorentina alla ricerca di punti salvezza. E forse sarà stata proprio quella voglia di restare in A che ha tirato fuori il talento del centravanti serbo. Un esplosione calcistica vera e propria che già due anni fa, con la doppietta all’esordio in prima squadra contro il Monza in Coppa Italia, aveva dato cenno che qualcosa stava cambiando. Ma questi ultimi mesi per Dusan sono stati decisivi. La sua squadra aveva bisogno di punti e lui ha iniziato così a segnare, senza fermarsi. La Fiorentina non ha ancora trovato la certezza aritmetica, dunque per la Lazio non sarà una passeggiata. Nel 2021, in 20 partite ha siglato ben 15 goal, che sommati ai 4 di inizio stagione portano Vlahovic a un totale di 19 reti in Serie A. Ai livelli di Ciro Immobile e Luis Muriel, agganciati nella classifica marcatori di questa stagione. La differenza però, sta che il laziale e il bergamasco hanno la fortuna di giocare in un contesto di alto livello. Al contrario il serbo ha sempre faticato a trovare il giusto ritmo nelle poche occasioni create dalla propria squadra. Ora però, le continue marcature hanno dato fiducia alla Viola e allo stesso Vlahovic. Con freddezza e tenacia, il numero 9 fiorentino ha realizzato occasioni piuttosto difficili con la precisione del suo piede sinistro da 10.