PAUSA WEEKEND – Per questo weekend è in programma una pausa di campionato e sebbene la notizia di rinunciare ai nostra novanta minuti preferiti, tolga parte dell’entusiasmo da weekend, non dobiamo farci vincere dal malumore. Sappiate che noi di “Pausa Weekend” ce la metteremo tutta per proporvi le migliori iniziative in programma per questi giorni, cercando di farvi dimenticare lo stress della settimana. Roma comincia ad avvolgersi delle prime luci natalizie e, sebbene, per molti possa sembrare una scelta di molto anticipata, a noi piace immergerci in tanta magia e farci trasportare dalla bellezza di una Roma incantata!

EVENTI: Il Country Festa torna da Serra Madre

Luogo: Via di Macchia Palocco 320

Giorni e orari: 16 e 17 novembre dalle 10 alle 21

Descrizione: Se non avete mai visto una serra lavorare a pieno regime, forse non potete immaginare quanto la cosa potrebbe stupirvi. Tra le migliori serre della Capitale c’è certamente “Serra Madre”, azienda agricola poco fuori città che con la sua serra e i suoi prodotti di provata genuinità è davvero il posto perfetto per assaggiare la qualità dei nostri prodotti a km 0. Anche quest’anno Serra Madre rinnova l’invito a partecipare alla Country Festa dove i colori autunnali della frutta e della verdura saranno accompagnati da musica, divertimento, sessioni di yoga e golose proposte street food. Un modo inusuale per trascorrere una giornata fuori dal caos cittadino, immersi in un’atmosfera davvero originale.

Costi: Ingresso gratuito, ampio parcheggio.

GUSTO: Da domenica Eataly è pronta per tentarvi con la migliore pizza della città!

Luogo: Eataly Roma, Piazzale 12 Ottobre 1492

Giorni e orari: Dal 17 al 24 novembre, tutte le sere dalle 19:00

Descrizione: Sappiamo per certo che ci sono poche tentazioni a cui non sappiamo cedere ma siamo altrettanto certi che una di queste tentazioni è la pizza. Patrimonio culinario italiano, simbolo della nostra penisola, deliziosa in tutte le sue varianti, la pizza è quel piatto che sa mettere d’accordo proprio tutti. Per celebrarla al meglio Eataly Le dedica un’intera settimana. L’invito è davvero allettante: ogni sera troverete ai fornelli infatti un pizzaiolo diverso, selezionati tra i migliori d’Italia . Rappresentanti da Napoli a Verona, da Venezia a Pisa sono pronti per stupire i vostri occhi, incuriosire il vostro olfatto, e stupire il vostro palato. Tra gli abbinamenti troverete pomodori secchi, stracciatella e alici, zucca e gorgonzola, porcini e bufala. Avete anche voi l’acquolina in bocca?

Costi: Ingresso gratuito

ARTE: “La meccanica dei mostri” al Palazzo delle Esposizioni

Luogo: Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale, 194

Giorni e orari: Fino al 06/01/2020, ingresso dalle 10 alle 19

Descrizione: La nuova mostra ospite del Palazzo delle Esposizioni, che ha già conquistato moltissmi visitatori in queste settimane, è dedicata ad un genio contemporaneo: Carlo Rambaldi. Scomparso nel 2012 e conosciuto dai più come “ il padre italiano degli effetti speciali” Carlo Rambaldi ha dato la nascita a dei veri emblemi del cinema. Dalla sua fantasia e dalla sua sconfinata capacità sono nati personaggi come Alien, King Kong, ET. La mostra “ La meccanica dei mostri” si ripropone proprio l’obiettivo di tracciare un percorso per i visitatori in grado di illustrare la storia di Carlo Rambaldi, del suo fondamentale apporto alla crescita del cinema italiano e al progresso degli effetti speciali degli ultimi decenni. Se i suoi personaggi hanno fatto sognare anche voi e se avete voglia di capire come sia nato ET e tutto il mondo incantato di Rambaldi, non potete proprio perdere questa meravigliosa occasione.

Costi e Condizioni: Intero 12,50 euro, ridotto euro 10,00

Filippi Serena