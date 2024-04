Primavera, Sanderra: "Dal punto di vista del risultato è una grande vittoria"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA SANDERRA LAZIO SAMPDORIA - La Lazio Primavera aggancia momentaneamente al terzo posto la Roma grazie al successo per 2-1 ottenuto contro la Sampdoria. I biancocelesti riprendono la loro marcia e acquistano entusiasmo in vista del finale di stagione. Ecco di seguito le parole di Stefano Sanderra, tecnico dei biancocelesti, dopo questo fondamentale successo.

Primavera 1, le parole di Sanderra dopo Lazio -Sampdoria

Stefano Sanderra analizza così il successo ottenuto dalla sua Lazio Primavera contro la Sampdoria, nel post partita: "Sapevamo che la partita sarebbe stata complicata per tanti motivi: la sosta, il rientro di vari giocatori. Se la mettiamo dal punto di vista del risultato è una grande vittoria".

Sulla vittoria contro la Sampdoria

"La Sampdoria ha dato filo da torcere a tutti. Sapevo che oggi ci sarebbero state alcune cose che ci avrebbero limitato: tipo mancanza di brillantezza da parte di qualcuno, un lavoro difensivo fatto non al 100%. Un po' me lo aspettavo. Le soste per noi, con alcuni in Nazionale e alcuni in prima squadra, un po' è limitante e si vede, ma rimane il fatto che caratterialmente siamo venuti a capo di una gara difficile".

Sulle condizioni di Bordon

"Mi hanno detto che ha un trauma distorsivo al ginocchio, Nazzaro è entrato bene anche se siamo mancati su qualcosa davanti".