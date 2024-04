QUI FORMELLO, rifinitura anti Juventus per la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTI LAZIO - Anche oggi, 1 aprile 2024, la Lazio si è ritrovata a Formello per proseguire la preparazione al match di Coppa Italia contro la Juventus. Una Pasquetta di lavoro per i biancocelesti agli ordini di Tudor. Ecco di seguito il report della rifinitura della vigilia.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

In vista dell'andata delle semifinali di Coppa Italia la Lazio non perde tempo e prosegue il lavoro a Formello. Dopo la sessione di Paqua, anche di lunedì Santo i biancocelesti svolgono allenamento agli ordini di Tudor con la Juventus nel mirino. Il tecnico pone al primo posto la gestione delle energie del gruppo e starebbe pensando ad alcune rotazioni rispetto al match di campionato contro i bianconeri.

Dalla rifinitura odierna si evince che Immobile è in leggero vantaggio su Castellanos per una maglia da titolare e che le condizioni di Luis Alberto sono buone. Ancora out sia Provedel, che Lazzari e Rovella. Pellegrini dovrà scontare la squalifica anche in Coppa Italia ed è dunque fuori dalla lista convocati.