Salernitana - Lazio, i convocati di Sarri: tre big assenti

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO CONVOCATI SARRI - A poche ore dall'inizio di Salernitana - Lazio, è stata ufficializzata la lista dei calciatori biancocelesti convocati da Sarri per il match. Sono tre i titolari che non saranno a disposizione: Casale, Romagnoli e Luis Alberto. Per sopperire alle assenze in difesa, il tecnico ha chiamato il giovane Fabio Ruggeri.

LEGGI ANCHE ---> Le probabili formazioni di Salernitana Lazio: tante assenze tra i biancocelesti

Salernitana - Lazio, i convocati di Sarri