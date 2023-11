Le probabili formazioni di Salernitana Lazio: tante assenze tra i biancocelesti

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA LAZIO - Archiviata l'ultima pausa nazionali dell'anno, la Serie A è pronta a tornare. La prima partita del tredicesimo turno è Salernitana - Lazio. I biancocelesti, reduci dal derby pareggiato 0-0 con la Roma, hanno voglia di riscatto ma devono fare i conti con le assenze. Come dimostrato dalle probabili formazioni, Maurizio Sarri avrà il suo da fare per sopperire al forfait di alcuni giocatori chiave come Vecino e Luis Alberto.

Serie A, giornata 13: le probabili formazioni di Salernitana Lazio

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo all'Arechi di Salerno. Ha recuperato Zaccagni, reduce dall'infortunio arrivato contro il Feyenoord. Ma l'arciere partirà dalla panchina. Non ci saranno Vecino, problema fisico, Luis Alberto, squalifica, e Romagnoli, out dopo la rifinitura. Perciò il tecnico avrà scelte obbligate soprattutto a centrocampo. In regia Cataldi è favorito su Rovella. Al suo fianco sicuri del posto Guendouzi e Kamada. La difesa a protezione di Provedel sarà composta da Lazzari, Gila, Patric e Marusic. L'attacco sarà quello del derby. Viste le non ancora perfette condizioni di Zaccagni, al momento è Pedro il favorito per accompagnare Immobile e Felipe Anderson all'assalto della difesa della Salernitana.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Gila

Marusic

Guendouzi

Cataldi

Kamada

Felipe Anderson

Immobile

Pedro

All. Maurizio Sarri

SALERNITANA (4-3-3)

Costil

Daniliuc

Fazio

Pirola

Mazzocchi

Coulibaly

Bohinen

Maggiore

Candreva

Martegani

Ikwuemesi

All. Filippo Inzaghi

Come arriva la Lazio alla sfida

La Lazio non vince in campionato da tre partite. Complici le due settimane di sosta dovute alla pausa per le nazionali, l'ultima vittoria in Serie A dei biancocelesti risale all'1-0 targato Immobile con la Fiorentina. Da allora sono arrivati un pareggio, nel derby con la Roma, e una sconfitta in casa del Bologna. L'unico acuto dell'ultimo mese, quindi, è di marca europea e porta sempre la firma del capitano nel match con il Feyenoord.

Come arriva la Salernitana all'incontro

Se la passa decisamente peggio la Salernitana, ultima in classifica. I campani devono ancora trovare il primo acuto stagionale: finora non hanno mai vinto. Neppure l'avvicendamento in panchina tra Paulo Sousa e Filippo Inzaghi ha dato i frutti sperati. La squadra è riuscita a vincere solo in Coppa Italia, rifilando un secco 4-0 alla Sampdoria. Poi nelle ultime partite ha raccolto due pareggi, entrambi con il risultato di 2-2, e tre sconfitte con Napoli, Genoa e Monza.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Salernitana

Salernitana - Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, dove sarà visibile sia in diretta che on demand.

Daniele Izzo