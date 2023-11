Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO FROMAZIONI UFFICIALI - La Lazio sta per scendere in campo per il match contro la Salernitana all'Arechi. I biancocelesti proveranno a portare a casa i tre punti dopo la sosta nazionali per ripartire al meglio in questo campionato. Ecco le formazioni ufficiali del match

Salernitana - Lazio, le formazioni ufficiali

Torna Gila

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All: Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri.