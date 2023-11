Inzaghi: "Prestazione perfetta. Un Candreva così è da Nazionale"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO INZAGHI INTERVISTA - Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match contro la Lazio.

Salernitana - Lazio, le parole di Inzaghi a fine partita

"Speravo di vedere questa prestazione. Era una partita che pesava sulle spalle di questi ragazzi, ero sicuro che avremmo fatto un grande partita. La prestazione è perfetta, siamo andati sotto immeritatamente e l'abbiamo portata a casa con merito. Quando si cambia allenatore significa che le cose non vanno, quindi abbiamo lavorato tatticamente e sulla testa, sapevo che una vittoria sarebbe arrivata, speravo già contro il Sassuolo. Questa è una grande vittoria contro una squadra che fa la Champions, lo scorso è arrivata seconda e ha grandi giocatori. La classifica non è bella, ma ci deve dare voglia di migliorarci ancora. Noi dobbiamo costruire un'identità. Oggi ho visto attaccamento alla maglia, poi tecnicamente può fare ancora meglio. Ci mancavano anche dei giocatori, quando torneranno gli altri avrò l'imabrazzo della scelta. Ora spero che l'atteggiamento resti questo, la partita di oggi è lo specchio del lavoro fatto in settimana. Candreva? Io Antonio lo sprono per vederlo sempre così, prima della partita gli avevo detto che avrebbe fatto una grande partita. Un Candreva così è da Nazionale, prima era molto giù di morale. Faccio i complimenti a tutti, perché non era semplice la situazione in cui eravamo. I calci piazzati? Devo dire che quello è merito loro, se li inventano da soli. Sul secondo gol non ho capito cosa stessero facendo, poi Candreva ha fatto un grande gol. Dalla panchina avevo detto di darla a Bradaric, menomale che non mi hanno ascoltato".