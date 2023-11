Le PAGELLE di Salernitana - Lazio: Immobile predica nel deserto, Kamada fuso orario

Tempo di lettura: 3 minuti

PAGELLE SALERNITANA LAZIO - La Lazio cade in casa della Salernitana, che finora non aveva mai vinto in campionato. La squadra di Filippo Inzaghi ribalta l'iniziale vantaggio di Immobile con la reti di Kastanos e Candreva e si porta a casa i tre punti. Per i biancocelesti ora è notte fonda: quinta sconfitta nelle ultime sette trasferte e classifica deficitaria. Di seguito le pagelle di tutti i calciatori laziali a firma del nostro Daniele Izzo.

Salernitana - Lazio, le pagelle dei biancocelesti

PROVEDEL 5 - Ha i riflessi di un pilota di Formula 1, ma stavolta qualche colpa finisce anche nel suo zaino. Non respinge bene la zuccata di Candreva e poi crolla sotto il bolide dell'ex.

LAZZARI 5,5 - Sprinta ma non incide. Attacca ma difende poco. Va vicino al gol ma non lo trova. Prestazione dai due volti, tendente al negativo.

(Dal 61' HYSAY 5 - Si vede per la prima volta al 91' quando getta alle ortiche una delle ultime occasioni per la Lazio)

PATRIC 5,5 - Valigetta alla mano e orologio al polso: è un manager della difesa in tutto e per tutto. Quieta gli offensivi granata ma va in pausa caffè e rimane inerme di fronte al tap-in di Kastanos.

GILA 6 - Da Chi l'ha visto alla maglia da titolare il passo è breve. Imposta, non soffre quasi mai gli avversari né ha particolari colpe sui gol. Tradotto: è suo il premio di migliore del reparto.

MARUSIC 5 - L'azione che fa breccia nella difesa della Lazio e da il là alla sconfitta nasce dalla sua zona. Null'altro da segnalare. E non è un pregio.

GUENDOUZI 6 - Dovrebbe imparare la moltiplicazione del corpo. Anche in una serata grigia come questa, è tra i pochi a non alzare mai bandiera bianca.

CATALDI 5,5 - Non è come Naruto e fatica a governare l'arte del vento. Ma un buon ninja deve ammiccare alle difficoltà ed è proprio grazie a una folata d'aria che teletrasporta Immobile sul dischetto. Passa il resto della partita a litigare con i calci d'angolo.

(Dal 80' VECINO sv - Non ha tempo e modo di incidere)

KAMADA 4 - Non brilla neppure a sinistra. Anzi, continua ad avere un fuso orario diverso rispetto a compagni e avversari. E l'uscita in ritardo sulla botta di Candreva pesa tantissimo.

FELIPE ANDERSON 5 - Prestazione sciapa, insapore, scondita, insipida, senza sale. Sono finiti i sinonimi.

(Dal 68' ISAKSEN 5.5 - Quanto meno ci prova. Cosa che Felipe Anderson non ha fatto per più di un'ora)

IMMOBILE 7 - Il calcio è un gioco semplice, si gioca undici contro undici e segna sempre Ciro Immobile: 198 in Serie A, di cui cento in trasferta. Nella storia del calcio italiano nessuno come lui. Arriverà il giorno in cui non ci saranno più record da battere.

(Dal 68' CASTELLANOS 5 - Nervoso e poco incisivo. Sparacchia in curva l'unica occasione che la notte di Salerno gli riserva)

ZACCAGNI 6 - La stagione della Lazio sta tutta nel suo infortunio. Per centimetri non trova il gol e per di più si fa male all'adduttore della gamba sana.

(Dal 61' PEDRO 5 - Stranamente pasticcione. Appoggi sbagliati, palle trattenute e poca intesa con i compagni: non la serata migliore per un campione del suo calibro)

ALL. SARRI 4,5 - Non ha scusanti, neppure quella delle assenze. La Salernitana passeggia sulla sua Lazio e realizza la quinta sconfitta biancoceleste nelle ultime sette trasferte. Un dato impietoso, ma che ben affresca la realtà. La squadra è inerme, incapace di reagire alle difficoltà e poco propositiva. Troppe le occasioni concesse, poche quelle create. Urge un cambio di rotta, anche se il treno per l'Europa che conta ormai sembra partito.

Daniele Izzo

@danieleizzo94