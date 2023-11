Cataldi: "È un momento delicato. Dobbiamo resettare tutto

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO CATALDI INTERVISTA - Nel post partita di Salernitana - Lazio, gara terminata 2-1 per i padroni di casa, Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni biancocelesti.

Salernitana - Lazio, le parole di Cataldi a fine partita

"È mancato il chiudere la partita, oggi eri riuscito a sbloccarla. Era anche campo difficile, con il vento la palla si fermava. Nel primo tempo siamo stati in partita e l'abbiamo sbloccata, ma nel secondo tempo, come troppo spesso ci capita siamo entrati male. Abbiamo subito e cambiato piano di gioco, l'abbiamo pagata. Queste prestazioni non vanno bene".



Da dove si riparte

"Si riparte da martedì con un dentro fuori per la Champions. Dobbiamo cambiare marcia, queste prestazioni non bastano. Dobbiamo fare un cambio passo perché le partite a venire non sono facili".



Differenza di prestazioni con la Champions

"Se non si vincono queste partite il prossimo anno in Champions non si va. Ci piace giocarla per metterci in mostra e ci fa giocare contro grandi squadre, ma se le prestazioni sono queste non ci giochiamo. C'è ancora tempo, bisogna fare di più".



Qual è il problema

"Ci si fa tante domande in questi momenti. Non so perché siamo così poco pericolosi, così fragili. Prendiamo gol con mezza occasione. Non so se è un fatto mentale o tattico. È un momento delicato. Nel nostro lavoro il giorno dopo è già importante, dobbiamo resettare tutto".