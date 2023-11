Sarri: "Oggi serve consapevolezza ed umiltà"

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO SARRI - Il derby è acqua passata, terminata anche la sosta per le Nazionali si torna in campo per la Serie A. Oggi è il giorno di Salernitana - Lazio. I biancocelesti, nonostante le assenze, proveranno a ripartire al meglio per migliorare un inizio campionato non dei migliori. Nel pre partita, ha parlato mister Sarri ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole

Salernitana - Lazio, le parole di Sarri

Sul match

"Per noi è importante e difficile contro una squadre che vale più della sua classifica. Serviranno consapevolezza e umiltà"

Il rapporto con la squadra

"Parlo con i ragazzi solo se c'è qualcosa da dire".

Kamada

"Kamada deve fare il Kamada, deve giocare sulle sue caratteristiche"