Immobile: "Parola d'ordine continuità"

SALERNITANA LAZIO IMMOBILE - Il derby è acqua passata, terminata anche la sosta per le Nazionali si torna in campo per la Serie A. Oggi è il giorno di Salernitana - Lazio. I biancocelesti, nonostante le assenze, proveranno a ripartire al meglio per migliorare un inizio campionato non dei migliori. Nel pre partita, ha parlato il capitano Ciro Immobile ai microfoni di Lazio Style Radio e Dazn. Ecco le sue parole

Salernitana - Lazio, le parole di Immobile

Cosa serve in questo campionato

"La parola è continuità, solo con lei puoi dare valore alle vittorie dell'ultimo periodo, che non ci hanno portato ad un posto ottimale in classifica".

Sulla Salernitana

"Ci aspettiamo una squadra tosta che è in una zona pericolosa della classifica, quindi metteranno tutto in campo per metterci in difficoltà"

Il 100° gol in trasferta

"Con i numeri non vado molto d'accordo, ma sono contento, è un traguardo che spero di raggiungere il prima possibile, con una vittoria magari"

Immobile a Dazn

Sul match

"Sono in fiducia, meglio fisicamente e mentalmente. Serve la condizione giusta, oggi è un'occasione importante per me e per la squadra".

Non convocazione in Nazionale

"E' stato strano avere giorni liberi pere la famiglia ma mi sono concentrato anche per riprendere la forma mancata in questo periodo"