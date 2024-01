Patric: "Per noi una gara importantissima"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PATRIC UDINESE LAZIO PRE PARTITA - Manca sempre meno a Udinese - Lazio, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Nel pre partita ha parlato anche Patric.

Udinese - Lazio, le parole di Patric a Dazn

Queste le parole di Patric ai microfoni di Dazn, a pochi attimi dall'inizio di Udinese - Lazio: "Dobbiamo proseguire sulla stessa strada delle ultime sfide, nell'ultimo mese abbiamo ragionato partita per partita vista la classifica. I risultati stanno arrivando, oggi per noi è un'altra gara importantissima".

Udinese - Lazio, le parole di Patric a Lazio Style Channel

Queste le parole di Patric ai microfini di Lazio Style Channel: "Sappiamo che questo è un campo difficile. L’Udinese è una squadra fisica che ci metterà in difficoltà ma siamo pronti. Per noi sarà una gara fondamentale. Dobbiamo pensare partita per partita e non pensare al dopo, per noi è fondamentale ogni singola gara e per questo oggi pensiamo solo all’Udinese".

Cosa devono aspettarsi i tifosi biancocelesti dal 2024?

"2024? A livello professionale sappiamo qual è l’obiettivo nostro e della società, speriamo di raggiungerlo e alla fine della stagione di stare nei primi quattro posti".