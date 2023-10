QUI FORMELLO, a centrocampo tanta incertezza, in attacco...

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 28 OTTOBRE 2023 - Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 ottobre, la Lazio è scesa in campo a Formello per preparare la sfida contro la Fiorentina di lunedì prossimo.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Dopo lo scatto della foto di squadra ufficiale, gli uomini di Sarri hanno iniziato la seduta d'allenamento, composta da una prima fase di attivazione, seguita da un lavoro tattico, la partitella e un'esercitazione sulle palle inattive. L'unico assente è stato Casale, out per una lesione muscolare, che contro la Fiorentina sarà sostituito da Patric, andando a comporre il reparto difensivo insieme a Romagnoli, Marusic e Lazzari. Durante le esercitazioni tattiche, a centrocampo Kamada è stato testato sul centrosinistra, dove Luis Alberto resta comunque favorito, mentre a destra sono in ballottaggio Guendouzi e Vecino. In regia potrebbe toccare a Cataldi, al quale ultimamente è stato spesso preferito Rovella. In attacco, infine, Castellanos dovrebbe giocare nel tridente con Zaccagni e Felipe Anderson, battendo la concorrenza di Immobile.