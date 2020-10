Tempo di lettura: < 1 minuto

PEREIRA LAZIO – “Sognando”. Questo è quello che ha scritto Andreas Pereira sotto un post sul proprio profilo Instagram, che raffigura la sua maglia biancoceleste. Una parola che racchiude un enorme significato: la voglia di esordire con la Lazio e far vedere a tutti le sue qualità. La stagione è lunga, gli impegni sono tanti e ravvicinati, per questi motivi ci sarà bisogno dell’aiuto di ogni singolo componente della rosa per centrare gli ambiziosi obiettivi della società. Il fantasista brasiliano ha tutte le intenzioni di dare il suo contributo alla squadra e di far sognare i propri tifosi.

Il post di Pereira

https://www.instagram.com/p/CGsmWK6hvlv/

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.