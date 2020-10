Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO LAZIO – La Lazio, dopo la straordinaria vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, è pronta a scendere in campo contro il Bologna. Il match va in scena sabato 24 ottobre alle 20:45 ed è valevole per la quinta giornata di Serie A. Luis Alberto ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram nel quale è intento a recuperare dopo l’allenamento del pomeriggio propedeutico alla sfida contro i rossoblù. La didascalia recita: “Ultima rifinitura prima della partita di domani. Quando gioco in casa ho sempre una motivazione extra”.

Il post di Luis Alberto

