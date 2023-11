Serie A, Cagliari - Genoa 2-1: Zappa decisivo dalla panchina

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI GENOA SERIE A 2024 - Dopo non aver ottenuto nemmeno un successo nelle prime 10 di campionato, il Cagliari ottiene la sua seconda vittoria consecutiva, battendo il Genoa 2-1. Al vantaggio iniziale dei sardi con Viola, risponde dopo pochi minuti il solito Gudmundsson, ma Zappa, entrato dalla panchina, riporta la squadra di Ranieri avanti al 69', firmando il gol vittoria.

Cagliari - Genoa 2-1, il tabellino dell'incontro

CAGLIARI (4- 3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos (46′ Zappa), Dossena, Augello; Jankto (78′ Azzi), Prati, Makoumbou; Mancosu (46′ Viola); Oristanio (64′ Petagna), Luvumbo.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Obert, Deiola, Desogus, Shomurodov, Lapadula, Pavoletti.

Allenatore: Claudio Ranieri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (59′ Puscas), Strootman (59′ Thorsby), Martin (66′ Haps); Malinovskyi (84′ Ekuban), Gudmundsson.

A disposizione: Leali, Sommariva, Vogliacco, Kutlu, Matturro, Hefti, Galdames, Fini.

Allenatore: Alberto Gilardino

Arbitro: Guida

Marcatori: 48' Viola (C), 51' Gudmundsson (G), 69' Zappa (C).

Ammoniti: Goldaniga, Petagna, Viola, Scuffet (C) Malinovskyi, Gudmundsson (G).