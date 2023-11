Goldoni: "Credo nel progetto Lazio. Possiamo battere tutti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN BRESCIA GOLDONI - Al termine di Lazio Women - Brescia, sfida terminata 3-0, l'autrice del terzo gol biancoceleste Eleonora Goldoni ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti.

Lazio Women - Brescia, le parole di Eleonora Goldoni

"Sensazioni sicuramente positive, ma più che altro per la vittoria e per il riscatto da un primo tempo nel quale siamo state sotto tono rispetto ai nostri standard. Questa squadra dimostra sempre di essere forte, in tutti i 95’ e anche oggi abbiamo portato a casa con onore i tre punti davanti a tanti tifosi. Non si può che essere contenti”

“Questa Lazio può battere tutti, a livello di morale stiamo bene e si lavora serenamente, in grande crescita. Ci sono ottime potenzialità e grandi margini di miglioramento”.

Credo tantissimo nel progetto Lazio, è il motivo per il quale l’ho abbracciato quest’anno. È un club, una squadra. Ci sono individualità capaci di competere contro ottime squadre di Serie A, credo fermamente che meritiamo il livello più alto e di fare molto bene”.